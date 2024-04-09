"كارفور" تواصل ريادتها في دعم توزيع مليون وجبة إفطار صائم لهذا العام 1445هـ

وتأتي رعاية كارفور لهذا العام امتداداً للسنوات الماضية التي رعت فيها البرنامج وساهمت في تقديم ملايين الوجبات التي تهدف إلى تقليل نسبة الحوادث قبيل وقت الإفطار وهو مبدأ سارت عليه كارفور، وتعده ضمن سياستها في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتميزت فيه حتى أضحى عادة سنوية لوضوح أثرها في المجتمع وتنميته.