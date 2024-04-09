"كارفور" تواصل ريادتها في دعم توزيع مليون وجبة إفطار صائم لهذا العام 1445هـ

بإدارة وتنفيذ من المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وبرعاية ودعم من كارفور السعودية انطلقت حملة برنامج (إفطار صائم) التي تستهدف توزيع مليون وجبة إفطار عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات الهامة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك الحالي 1445هـ.
وينفذ البرنامج أكثر من 500 متطوع محترف تم تدريبهم وتأهيلهم لأداء البرنامج خاصة فيما يتعلق بأمور السلامة المرورية .
يذكر أن برنامج (إفطار صائم) شهد زيادة نوعية في الكميات التي يتم توزيعها نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية مما ساهم في ارتفاع التغطية الزمنية والجغرافية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج.
وعبر المركز الوطني للمسؤوليه والدراسات الاجتماعية عن تقديره لكارفور لدعمه هذه المبادرة ضمن برامجه في مجال المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد ريادتها الدائمة في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في صالح المجتمع .
وتأتي رعاية كارفور لهذا العام امتداداً للسنوات الماضية التي رعت فيها البرنامج وساهمت في تقديم ملايين الوجبات التي تهدف إلى تقليل نسبة الحوادث قبيل وقت الإفطار وهو مبدأ سارت عليه كارفور، وتعده ضمن سياستها في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتميزت فيه حتى أضحى عادة سنوية لوضوح أثرها في المجتمع وتنميته.