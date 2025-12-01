الإعلام والذكاء الاصطناعي.. شراكة تصنع المستقبل لا صراع أدوار

وأشار إلى أن الخوارزميات اليوم قادرة على قراءة آلاف الصفحات خلال ثوانٍ، واستخلاص أبرز النقاط، والتنبؤ بتفاعل الجمهور، بل وإعداد مسودات أولية للمواد الصحفية. ومع هذا التطور، بدأت غرف الأخبار تتحول إلى "غرف هجينة"، يعمل فيها الإعلامي جنبًا إلى جنب مع الأدوات الذكية، حيث يتولى النظام الأعمال المتكررة، بينما يركّز الإعلامي على التحليل وصياغة الرسائل الإنسانية.