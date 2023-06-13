بالفيديو.. "غلام": التغيُّر المناخي سُيِّس في بعض الدول والمنظمات.. ولا علاقة بين الاستمطار والكوارث

وبيَّن أن الغبار لا ينشأ فقط في السعودية، وإنما هناك غبار عابر للحدود والدول، مستشهدًا برياح الخماسين التي تهب من الصحراء الكبرى من إفريقيا، ثم تهب لمدة خمسين يومًا على مصر والسعودية.