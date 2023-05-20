26 ألف حاج باكستاني يستفيدون من انطلاق مبادرة طريق مكة

تمهيدًا لانطلاق أولى رحلات الحجاج الباكستانيين من مطار إسلام آباد الدولي، اطّلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ووزير الشؤون الدينية الباكستاني السيناتور طلحة محمود؛ على استعدادات تدشين مبادرة طريق مكة.
وقال المالكي: إن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود.
بدوره وجه وزير الشؤون الإسلامية الباكستاني، الشكر لحكومة المملكة؛ على تعاونها في تسهيل إجراءات الحجاج الباكستانيين من خلال مبادرة طريق مكة، التي يستفيد منها نحو 26,000 حاج باكستاني من مطار إسلام آباد.
وتأتي هذه المبادرة في ظل الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية بالمملكة؛ لتسهيل مغادرة الحجاج الباكستانيين، وتتّسم الإجراءات بالسهولة ومراعاة عنصر الوقت لحد كبير.
وتحظى مبادرة طريق مكة باستحسان المسؤولين والجهات المشرفة على ترتيبات الحجاج في باكستان؛ كونها تساهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.