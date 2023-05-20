26 ألف حاج باكستاني يستفيدون من انطلاق مبادرة طريق مكة

‏وقال المالكي: إن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود.