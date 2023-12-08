"إغاثي الملك" حول العالم: حقائب شتوية وقسائم شرائية وتمور للسودان وباكستان ولبنان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 514 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.598 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة، والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024 م.