"إغاثي الملك" حول العالم: حقائب شتوية وقسائم شرائية وتمور للسودان وباكستان ولبنان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 514 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.598 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة، والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024 م.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.
كما وزَّع المركز أمس 1.289 قسيمة شرائية، تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 1.289 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في مناطق طرابلس والشوف وعرسال بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) لعام 2023م.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
إلى ذلك، وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.162 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 5.672 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.