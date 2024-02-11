يشاهَد بالعين المجردة حال كانت السماء صافية.. "فلكية جدة": هلال شعبان يزين السماء اليوم

وأشار إلى أنه سيلاحظ خلال بضعة ليالٍ قادمة، أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.