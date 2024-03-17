هيئة النقل: ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تُعرِّض الناقل لغرامة قدرها 5000 ريال

وأوصت الناقلين بالانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة، والاستفادة من الحوافز وبرامج الدعم المقدمة؛ إذ أطلقت حملة توعوية مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والنيابة العامة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة، عبر منصة X، تحت شعار #لا تركب_مع_غير_المرخص؛ بهدف إثراء تجربة المسافرين مع الناقل النظامي، الذي يوفر شبكة نقل آمنة وموثوقة عبر مطارات السعودية.