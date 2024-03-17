هيئة النقل: ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تُعرِّض الناقل لغرامة قدرها 5000 ريال

شدَّدت الهيئة العامة للنقل على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تُعرِّض الناقل غير المُرخَّص لغرامة مالية قدرها 5.000 ريال.
وأوصت الناقلين بالانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة، والاستفادة من الحوافز وبرامج الدعم المقدمة؛ إذ أطلقت حملة توعوية مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والنيابة العامة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة، عبر منصة X، تحت شعار #لا تركب_مع_غير_المرخص؛ بهدف إثراء تجربة المسافرين مع الناقل النظامي، الذي يوفر شبكة نقل آمنة وموثوقة عبر مطارات السعودية.
وأوضحت الهيئة أن التعامل مع الناقل النظامي يضمن للمسافر تجربة يسيرة، تمتاز بالأمان والتنوع في الخدمات.. مشيرة إلى أن ذلك يضمن للمسافر تجربة نقل مريحة وسلسة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وبيَّنت الهيئة أن مطارات السعودية تُقدِّم مجموعة واسعة من خيارات التنقل لتلبية احتياجات المسافرين عبر قرابة 2000 سيارة أجرة، وانتشار أكثر من 55 مكتبًا لتأجير السيارات، وحافلات النقل العام الترددية، وتطبيقات نقل الركاب المرخصة في مختلف مطارات السعودية، إضافة إلى قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
ولفتت الهيئة إلى التزام الشركات المرخصة بتوفير خدمات متعددة، كوسائل الدفع الإلكترونية، وإمكانية تتبُّع الرحلة بشكل مباشر؛ ما يسهم في رفع مستوى الراحة والأمان للمسافرين. وأكدت الهيئة أن توفير خدمات نقل ذات جودة عالية في المطارات يُعدُّ عاملاً أساسيًّا في تحسين تجربة المسافرين؛ ما يُمكِّنهم من الوصول إلى وجهاتهم بكل يُسر وسهولة.