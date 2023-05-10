مخبأة في مبيّض قهوة.. "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من 8 ملايين قرص أمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (8.280.078) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (5) أشخاص، مقيمان ووافد بتأشيرة زيارة منتهية من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.