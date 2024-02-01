مشهد يأسر القلوب.. بياض الثلج يكسو مرتفعات تبوك والحرارة قرب الصفر المئوي

شهدت مرتفعات منطقة تبوك، اليوم، تساقط الثلوج في مشهد بديع حيث اكتست الأرض بالبياض، في جو شتوي بارد وحرارة تقترب من الصفر المئوي.
وتُعتبر مرتفعات تبوك وجهةً سياحية في الشتاء خاصة مع نزول الثلوج على قممها، وكذلك الرمال الذهبية في منطقة الزيتة التي تعانق الجبال ذات الألوان الجميلة، والتي تستهوي عشاق الرحلات البرية.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر - جبل اللوز)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات - طريف).