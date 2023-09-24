محلل طقس: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في منتصف أكتوبر.. وفرصة هطول الأمطار تصل إلى 60%

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أننا سنبدأ بالإحساس بانخفاض درجات الحرارة في منتصف أكتوبر المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة الصغرى، خاصة على مناطق شمال المملكة والمناطق الشرقية والوسطى مع ملاحظة أن تقرير المركز الوطني المناخي لخريف هذا العام تنبّأ بأن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بمقدار درجتين مئويتين والفرصة كبيرة لهطول الأمطار.
وأضاف العقيل: بدأ تساوي الليل والنهار، بتعامد الشمس على خط الاستواء، وتبدأ اليوم رحلتها جنوباً، وبالتالي فإن ملامح موسم الخريف هو التفاوت في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، خاصة في بداية أيام الموسم فلكياً.
وأكمل في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، سيكون خريف هذا العام ممطراً بأعلى من معدله بمقدار قد يصل في بعض الأوقات من 50 إلى 60%.