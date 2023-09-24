محلل طقس: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في منتصف أكتوبر.. وفرصة هطول الأمطار تصل إلى 60%

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أننا سنبدأ بالإحساس بانخفاض درجات الحرارة في منتصف أكتوبر المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة الصغرى، خاصة على مناطق شمال المملكة والمناطق الشرقية والوسطى مع ملاحظة أن تقرير المركز الوطني المناخي لخريف هذا العام تنبّأ بأن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بمقدار درجتين مئويتين والفرصة كبيرة لهطول الأمطار.