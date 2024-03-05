"مكافحة المخدرات" تُحبط تهريب 128 كلجم من الكوكايين المخدر

أسهمت جهود المملكة، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في تتبُّع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى السعودية ودول العالم، منها إحباط محاولة تهريب (128) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر، كانت مخبأة داخل شحنة حاوية فاكهة الموز، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة ليبيا.
وأهابت المديرية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.
يُذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة لإحباط تهريب المخدرات من الخارج وترويجها في الداخل، والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، وتقديمهم لنيل جزائهم العادل وفق الأنظمة.