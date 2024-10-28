"الشورى" يدعو "الإحصاء" إلى الإسراع في تنفيذ تعداد المنشآت لتوفير مؤشرات ذات جودة عالية

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، حيث أشار عضو مجلس الشورى سعد العتيبي إلى ضرورة النظر لمكتبة الملك فهد الوطنية كمقوم سياحي، وربطها بالفعاليات والمهرجانات الوطنية، وجعلها أحد أهم معالم التقويم السياحي للمملكة، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في صناعة تجربة مميزة للسياح ووجهةً جديدةً لهم داخل المملكة.