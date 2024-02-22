أمين الشرقية: الدولة السعودية الثالثة هي التاريخ الممتد للإرث وللهوية وللثقافة وللخبرة

وأردف: نحن اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عهد الرؤية وعهد التحولات وعهد التاريخ الجديد في تفاصيل إنجازاته في بناء البشر قبل بناء الحجر، وفي عهد المدن العملاقة وإستراتيجيات الإنجاز وفرص الأجيال الماضية للمستقبل، نشهد على ما يناله الإنسان من كرم وطنه وعطاء بلاده وسخاء قيادته، وعمل مؤسساته"، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.