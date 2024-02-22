أمين الشرقية: الدولة السعودية الثالثة هي التاريخ الممتد للإرث وللهوية وللثقافة وللخبرة

رفع أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، باسمه وباسم منسوبي الأمانة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس.
وقال الجبير: "يعد يوم التأسيس استذكاراً لامتداد الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، وإبرازاً للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن".
وأضاف: "المملكة التي توحدت على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود استمراراً لما وقعه التاريخ في تأسيس الدولة السعودية الأولى، وسطرته البطولات في أحداث الدولة السعودية الثانية، لتكون الدولة السعودية الثالثة التاريخ الممتد للإرث وللهوية وللثقافة وللخبرة في إدارة الأرض ورعاية الإنسان".
وأردف: نحن اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عهد الرؤية وعهد التحولات وعهد التاريخ الجديد في تفاصيل إنجازاته في بناء البشر قبل بناء الحجر، وفي عهد المدن العملاقة وإستراتيجيات الإنجاز وفرص الأجيال الماضية للمستقبل، نشهد على ما يناله الإنسان من كرم وطنه وعطاء بلاده وسخاء قيادته، وعمل مؤسساته"، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.