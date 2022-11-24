تدخّل طبي ينقذ مُسنًا تعرض لجلطة حادة بالمدينة المنورة

نجح فريق طبي متخصص بالأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة في إنقاذ حياة مريض كبير في السن تعرض لجلطة حادة في الصدر، من خلال سحب الدم المتخثر باستخدام قسطرة مخصصة لسحب الجلطات.
وكان المريض قد حضر إلى المستشفى برفقة ذويه وهو يعاني من هبوط حاد في الضغط، وبعد عمل الأشعة المقطعية تبين وجود جلطة في الشريان المغذي للرئتين، مما سبّب انسدادًا في تدفق الدم نتج عنه الهبوط الحاد في الضغط.
وعلى الفور تم استدعاء فريق الأشعة التداخلية، والذي تمكّن من عمل إجراء علاجي متقدم مستخدمًا أحدث الأجهزة الطبية لعلاج الجلطات الرئوية، وتم بحمد الله سحب الجلطة الرئوية المسببة للانسداد باستخدام قسطرة مخصصة لسحب الجلطات الرئوية، مما أدى إلى تحسن تدفق الدم إلى الرئة وإنقاذ حياة المريض.