تدخّل طبي ينقذ مُسنًا تعرض لجلطة حادة بالمدينة المنورة

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى برفقة ذويه وهو يعاني من هبوط حاد في الضغط، وبعد عمل الأشعة المقطعية تبين وجود جلطة في الشريان المغذي للرئتين، مما سبّب انسدادًا في تدفق الدم نتج عنه الهبوط الحاد في الضغط.