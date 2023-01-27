بعد ٣٠ عاماً من الشلل الرباعي.. وفاة الداعية "بانعمة"

تُوفي صباح اليوم، الداعية المعروف "عبدالله بانعمة"، وذلك بعد سنوات مع المرض.
وتناقل عددٌ من مُحبيه أبرز مقاطعه الدعوية على الشبكات الاجتماعية، وكيف كان يخشى الموت قبل إدراك صيام رمضان، كما كان يُوصي كثيراً بالصلاة وبر الوالدين، وتجنُّب قطيعة الرحم، والتوبة من الذنوب والمعاصي.
يُشار إلى أن الداعية "عبدالله بانعمة"؛ أُصيب بالشلل الرباعي قبل ٣٠ عاماً، ولا يتحرّك سوى رأسه، ولم تمنعه الإعاقة عن طلب العلم، وحفظ القرآن الكريم، والانشغال بالدعوة والوجود في منابر العلم ودعوة الشباب، وكان مضرب مثلٍ في الابتسامة والصبر والتأثير والرضا بالقضاء والقدر.