بعد ٣٠ عاماً من الشلل الرباعي.. وفاة الداعية "بانعمة"

يُشار إلى أن الداعية "عبدالله بانعمة"؛ أُصيب بالشلل الرباعي قبل ٣٠ عاماً، ولا يتحرّك سوى رأسه، ولم تمنعه الإعاقة عن طلب العلم، وحفظ القرآن الكريم، والانشغال بالدعوة والوجود في منابر العلم ودعوة الشباب، وكان مضرب مثلٍ في الابتسامة والصبر والتأثير والرضا بالقضاء والقدر.