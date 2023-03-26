"أمير الشرقية" يدشن النسخة الثانية من برنامج "بر الاجتماعي"

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، عبر المنصة الوطنية للتطوع برنامج "بِر الاجتماعي" في مرحلته الثانية، وهو برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في مجالات السلامة والصحة المهنية على مستوى المناطق، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وعضو مجلس الأمناء مؤسسة صندوق سابك الخيري "بر" محمد القحطاني.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن الحكومة الرشيدة -أيدها الله- حريصة كل الحرص في إتاحة الفرص الوظيفية للحالات الخاصة التي تبحث عن مصدر رزق ،مثمناً جهود القائمين على البرنامج، سائلاً الله التوفيق والعون لهم.
وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً لمخرجات المرحلة الأولى وتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وصندوق "بر" سابك والمعهد السعودي العالمي.
وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل شرحاً لأمير المنطقة عن البرنامج وما أنجز في مرحلته الأولى والخطط المستقبلية في المرحلة الثانية.
ورفع المقبل الشكر لأمير الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال البرنامج.