"أمير الشرقية" يدشن النسخة الثانية من برنامج "بر الاجتماعي"

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، عبر المنصة الوطنية للتطوع برنامج "بِر الاجتماعي" في مرحلته الثانية، وهو برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في مجالات السلامة والصحة المهنية على مستوى المناطق، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وعضو مجلس الأمناء مؤسسة صندوق سابك الخيري "بر" محمد القحطاني.