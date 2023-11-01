138 اتفاقية باستثمار يفوق 13.3 مليار ريال في ملتقى الصحة العالمي

وفي ملتقى الصحة العالمي، شهدت مساحة خامسة للابتكار، إقبالًا كبيرًا من الزوار، وهي جناح يبحث في التكنولوجيا الحديثة، شَمِلَ ركنًا لمستشفى صحة الافتراضي والتقنيات المستخدمة في تخصصاته، مثل تقنيات الميتافيرس ومختبر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجلس سعودي بطراز تقليدي مجهز بتقنيات طبية تستخدم الذكاء الاصطناعي، وركن البيئة الحاضنة الآمنة للحلول الرقمية، كما ضمت المنطقة مسابقة للشركات الناشئة، تنافس فيها 20 متقدمًا من الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، كما قدّم متحدثون سعوديون وعالميون على مسرح منطقة الابتكار برنامجًا علميًّا طبيًّا، بالتزامن مع هاكاثون للألعاب أقيم بالتعاون مع برنامج تحول القطاع الصحي؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.