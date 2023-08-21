ستيف أوكي.. "يعيش أجواء التسعينات" في السعودية

يذكر أن ستيف أوكي، قدم العديد من الأعمال المميزة مع أشهر الفنانين من جميع أنحاء العالم وحصل على عدة جوائز، وأسس خلال أيام دراسته الجامعية شركة التسجيل Dim Mak التي أصدرت أغان لعدة فرق موسيقية مثل The Bloody Beetroots. انطلق بمسيرته المهنية من خلال إعادة توزيع الأغاني مع فرقة Moving Units التي كان مقرها في لوس أنجلوس.