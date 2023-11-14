تجارة غير مشروعة تنشط في الشتاء.. تعرَّف على مخالفات الاحتطاب التي تُحال لـ"المحكمة"

وتفصيلاً، تستعرض "سبق" خلال هذا التقرير المخالفات التي تحال للمحكمة المختصة، وتحقق فيها النيابة العامة وفقًا للائحة التنفيذية للاحتطاب الصادرة بمرسوم ملكي، وهي المخالفات التي تُرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، ومنها قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها، أو الاتجار بها، دون ترخيص قطع الأشجار أو الشجيرات من المحميات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو الاتجار بها دون ترخیص. وتصل العقوبة في هذه الممارسات الخاطئة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين.