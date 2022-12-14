"نامي" تستقطب "بن خثلان" لإدارة مبيعاتها

أعلنت شركة نامي المتخصصة في التقنية المالية عن تعيين الأستاذ نايف بن خثلان مديراً عاماً لمبيعاتها، حيث يأتي تعيين بن خثلان الذي يعدّ من الكوادر الوطنية المتميزة في مجالها، تماشياً مع استراتيجية التطوير العامة التي تنتهجها "نامي" بعد إطلاق هويتها الجديدة، وعملها على إحداث نقلة نوعية في الخدمات المالية المقدمة للقطاع المالي والقطاعات الأخرى التي تحتاج لتلك الخدمات، ولتسهم في تحقيق أهداف أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.