7 فبراير.. هيئة الموسيقى تعلن إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز

ويُعقد المهرجان على مدى ثلاثة أيام، يشهد خلالها أداءً حياً يشارك فيه فنانون مختصون بفنون الجاز، والألوان الموسيقية المختلفة المشتملة على عناصر من موسيقى الجاز، بالإضافة إلى عدة مناطق مختلفة بتفعيلات متنوعة تهدف من خلالها الهيئة لصناعة تجربة فنية، وثقافية متكاملة في إطار سعيها للارتقاء بمجال الموسيقى الوطنية نحو الازدهار على مستوى عالمي.