7 فبراير.. هيئة الموسيقى تعلن إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز

أعلنت هيئة الموسيقى إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز بنسخته الأولى, على مسرح ميادين في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير المقبل، وسط مشاركة لعددٍ من الفنانين السعوديين والعرب والعالميين.
ويُعقد المهرجان على مدى ثلاثة أيام، يشهد خلالها أداءً حياً يشارك فيه فنانون مختصون بفنون الجاز، والألوان الموسيقية المختلفة المشتملة على عناصر من موسيقى الجاز، بالإضافة إلى عدة مناطق مختلفة بتفعيلات متنوعة تهدف من خلالها الهيئة لصناعة تجربة فنية، وثقافية متكاملة في إطار سعيها للارتقاء بمجال الموسيقى الوطنية نحو الازدهار على مستوى عالمي.
ويأتي إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز في نسخته الأولى ضمن إستراتيجية هيئة الموسيقى الهادفة لإثراء مجال الموسيقى السعودية.