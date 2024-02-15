بينالي الدرعية للفن المعاصر يستعد لاستقبال زواره من المملكة والعالم

تستعد مؤسسة بينالي الدرعية لإطلاق النسخة الجديدة من معرض الفن المعاصر هذا العام خلال الفترة من 20 فبراير إلى 24 مايو القادم، في حي "جاكس" بمدينة الدرعية التاريخية. والذي يقدم على مدى ثلاثة أشهر عددا من الأعمال والمشاريع الفنية والمعمارية الحديثة، إلى جانب برنامج ثقافي حافل بعروض الأداء، والحفلات الموسيقية، والأمسيات الشعرية، التي ستقام جميعها في موقع البينالي وتمتد إلى مناطق أُخرى في محيط الدرعية، ومن بينها وادي حنيفة، ذو العمق التاريخي والإنساني الكبير، لتُجسد هذه الفعاليات، والأعمال الفنية مرحلة التحول غير المسبوقة التي تشهدها المملكة اليوم.
ويعتبر بينالي الدرعية للفن المعاصر فعالية فنية غير نمطية، تعمل كمنصة لبناء الروابط والشراكات بين الفنانين والمهندسين المعماريين المشاركين في المعرض من جهة، وصُنّاع الثقافة المحلية من جهة أخرى، إضافة إلى الموسيقيين والمؤسسات غير الربحية والمطاعم والتجار والمزارعين؛ ليؤكد على التفاعل اليومي بين الساحة الفنية، وبين المجتمع المحلي السعودي بمختلف مستوياته.
ويستقبل بينالي الدرعية كل عام أعدادا كبيرة من الزوار والسياح من هواة الفنون المعاصرة من العديد من دول العالم، إلى جانب عدد من الفنانين العرب والخليجيين والدوليين، الذين يحرصون على الاستفادة من هذا التجمع الفني الكبير، ويستمتعون بفعالياته المتنوعة.
ويقام معرض بينالي الدرعية هذا العام في وقت تشهد فيه منطقة الدرعية التاريخية، وأماكن أخرى من العاصمة الرياض احتفالات شعبية كبيرة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، الذي يحتفل به السعوديون بدءًا من يوم 22 فبراير، ويمتد لعدة أيام، كما تشهد أيضا مدن ومناطق المملكة هذه الأيام العديد من الفعاليات المشوّقة بالتزامن مع موسم شتاء السعودية الذي يشمل على أكثر من 17 ألف فعالية متنوعة بين العديد من التجارب والخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة.
كما يأتي معرض بينالي الدرعية وفعاليات الشتاء هذا العام في وقت أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسرا من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.