"تركي الدوسري".. قصة اختفاء غامضة.. مركبته وجدت متوقفة بطريقة خاطئة

اختفى المواطن رجل الأعمال "تركي الدوسري" قبل أكثر من ٢٠ يومًا في ظروف غامضة حيّرت ذويه الذين لا يعلمون عنه إلا أنه ذهب لإخراج مكفوله من مستشفى الشميسي في الخامس من الشهر الجاري، وبعدها توارى عن الأنظار، مناشدين بالبحث عنه وتعاون الجميع معهم للعثور عليه.
وقال أخوه "فيصل": "ذهب تركي لإخراج عامل على كفالته وانقطع فجأة، فعلمنا أن الأمر طارئ وغريب، فكررنا عليه الاتصال دون تجاوب، حتى أبلغنا الجهات الأمنية".
واختتم قائلاً: "بحثت عنه فوجدت مركبته جيب لكزس موديل ٢٠٢١ متوقفة بالقرب من مستشفى الشميسي بطريقة خاطئة، وبداخلها هاتفه الجوال ومستلزماته الشخصية، فتركي لا يوجد لديه أعداء، ولا يعاني أي أزمات نفسية أو جسدية".