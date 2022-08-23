"تركي الدوسري".. قصة اختفاء غامضة.. مركبته وجدت متوقفة بطريقة خاطئة

اختفى المواطن رجل الأعمال "تركي الدوسري" قبل أكثر من ٢٠ يومًا في ظروف غامضة حيّرت ذويه الذين لا يعلمون عنه إلا أنه ذهب لإخراج مكفوله من مستشفى الشميسي في الخامس من الشهر الجاري، وبعدها توارى عن الأنظار، مناشدين بالبحث عنه وتعاون الجميع معهم للعثور عليه.