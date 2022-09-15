اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية

كما هنأه خادم الحرمين الشريفين، باعتلاء العرش، متمنيًا له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعاً ـ أيده الله ـ لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.