اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية

جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملك تشارلز الثالث .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص العزاء وصادق المواساة والأسرة الكريمة وللشعب البريطاني في وفاة الملكة اليزابيث الثانية.
كما هنأه خادم الحرمين الشريفين، باعتلاء العرش، متمنيًا له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعاً ـ أيده الله ـ لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وقد عبر الملك تشارلز عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيله، مؤكدًا حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.