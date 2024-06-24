تصدرتها مدينة سعودية.. 11 منطقة عربية في قائمة الأسخن في العالم

وشملت القائمة الحارة 9 مدن عربية توزعت بين سلطنة عُمان، والإمارات، والكويت، والعراق، إضافة إلى 4 مدن إيرانية، وذلك في ظل موجة حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط، وتتأثر بها عدد كبير من البلدان العربية.