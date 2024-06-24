تصدرتها مدينة سعودية.. 11 منطقة عربية في قائمة الأسخن في العالم

احتلت مدينة الدمام صدارة ترتيب المدن الأسخن في العالم في آخر 24 ساعة، وفقًا لقائمة شملت مدينة سعودية أخرى، و9 مدن عربية.
وسجلت الدمام درجة حرارة عظمى بلغت 49.6 مئوية احتلت بها صدارة الترتيب، فيما جاءت الأحساء الثانية سعوديًا والرابعة عالميًا 49.2 درجة مئوية، وذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت" للطقس.
وشملت القائمة الحارة 9 مدن عربية توزعت بين سلطنة عُمان، والإمارات، والكويت، والعراق، إضافة إلى 4 مدن إيرانية، وذلك في ظل موجة حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط، وتتأثر بها عدد كبير من البلدان العربية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية منها المدينة، والمنطقة الشرقية، والرياض، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.