مدارس "تعليم الرياض" تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات تستمر 5 أيام

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر، بمشاركة أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.