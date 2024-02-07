خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا.