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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من رئيس جمهورية جامبيا الرئيس آداما بارو، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين
رئيس جمهورية جامبيا

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