تزامناً مع توافد الجموع الغفيرة.. "شؤون الحرمين" تكثّف جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

وقدّمت الرئاسة العامة ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، سلسلة من الخدمات للمصلين والمعتمرين، من أبرزها: تقديم الإرشاد المكاني باللغات لأكثر من "30" ألف مستفيد، وتقديم "100" ألف عبوة زمزم، فيما بلغت كمية المعطرات " 2550" لتراً، وكمية المطهرات "130ألف لتر"، إضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 31 ألف لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات "1600" لتر.