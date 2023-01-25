تزامناً مع توافد الجموع الغفيرة.. "شؤون الحرمين" تكثّف جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين؛ تزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام من توافد جموعٍ غفيرة من ضيوف الرحمن، حيث سخّرت كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، لكي يتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل راحة وسكينة.
وقدّمت الرئاسة العامة ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، سلسلة من الخدمات للمصلين والمعتمرين، من أبرزها: تقديم الإرشاد المكاني باللغات لأكثر من "30" ألف مستفيد، وتقديم "100" ألف عبوة زمزم، فيما بلغت كمية المعطرات " 2550" لتراً، وكمية المطهرات "130ألف لتر"، إضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 31 ألف لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات "1600" لتر.