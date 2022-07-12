فيديو.. محطة الجمرات الأكبر في قطار المشاعر تديرها كوادر وطنية تفخر بخدمة الحجيج
حقق مشروع قطار المشاعر المقدسة أهم أهدافه، وأصبح من أهم ركائز النقل في المشاعر، وأحدث نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطار المشاعر هو خط سكة حديدية يربط المشاعر المقدسة بعضها ببعض: منى ومزدلفة وعرفات في كل مشعر ثلاث محطات.
وتعد محطة منى 3 أو "محطة الجمرات" هي أكبر محطات القطار التسع من حيث البناء والمساحة، وأيضًا تعتبر المحطة الأعلى ارتفاعًا عن سطح الأرض 45 مترًا، ويستوعب كل قطار 3 آلاف راكب بإجمالي 72 ألف راكب في الساعة وبسرعة سير 80-120 كم.
ويدير محطة منى حوالي 2000 موظف ومتطوع للتشغيل واستقبال الحجاج في المحطة.
"سبق" التقت عددًا من شباب الوطن الذين يعملون على تشغيل وإدارة ضبط وفرز وتنظيم حركة الحجاج في المسارات المؤدية إلى بوابات المحطة منى ٣، وأيضاً الشباب القائمين على خدمة هؤلاء الموظفين داخل المشاعر.
وهم: مسؤولو إدارة الحشود: م/عامر بخاري، وسامي خان، وسلمان العنزي، ومسؤولو قسم اللوجستيات: فارس الحربي، وعبدالرشيد بخش، وعدنان بخاري، والقائمون على إدارة شؤون الموظفين: د. أحمد بخاري، وعبدالرحمن الحارثي، ود. حذيفة مغربي م/ محمد البهلولي.