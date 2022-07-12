فيديو.. محطة الجمرات الأكبر في قطار المشاعر تديرها كوادر وطنية تفخر بخدمة الحجيج

وتعد محطة منى 3 أو "محطة الجمرات" هي أكبر محطات القطار التسع من حيث البناء والمساحة، وأيضًا تعتبر المحطة الأعلى ارتفاعًا عن سطح الأرض 45 مترًا، ويستوعب كل قطار 3 آلاف راكب بإجمالي 72 ألف راكب في الساعة وبسرعة سير 80-120 كم.