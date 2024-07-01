بمشاركة 170 موهوبًا.. "جامعة المؤسس" و"موهبة" تطلقان البرنامج الإثرائي 2024

انطلقت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي "موهبة 2024"، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وبمشاركة 170 طالبًا موهوبًا من التعليم العام في 7 مسارات علمية، خلال الفترة من 24 ذي الحجة إلى 12 محرم 1446هـ.