بمشاركة 170 موهوبًا.. "جامعة المؤسس" و"موهبة" تطلقان البرنامج الإثرائي 2024

انطلقت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي "موهبة 2024"، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وبمشاركة 170 طالبًا موهوبًا من التعليم العام في 7 مسارات علمية، خلال الفترة من 24 ذي الحجة إلى 12 محرم 1446هـ.
ويشتمل البرنامج على وحدات علمية وإثرائية، ورحلات وزيارات، وأنشطة تطبيقية، ورياضية وثقافية واجتماعية، وحقائب وأنشطة مهارية، ومعرض ختامي للمشاريع والمنجزات.
كما يشمل المحتوى العلمي 7 مسارات علمية وهي: مسار العلوم الطبية والحيوية، ومسار علم التشريح ووظائف الأعضاء، ومسار الهندسة الكهربائية، ومسار العمارة والتصميم الإبداعي، ومسار مبادئ التصميم الهندسي، ومسار التشفير، ومسار علم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس برنامج موهبة الإثرائي "موهبة 2024" الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري، أن البرنامج يسعى إلى توسيع المدارك وتنمية المواهب في بيئة علمية وإثرائية واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية من خلال تكوين فِرَق عمل، وتنافس عملي ومهاري، وممارسة أنشطة علمية؛ بهدف إبراز القدرات الإبداعية لديهم.
وأضاف "العماري" أنه تم استقبال الطلاب المشاركين؛ حيث تم تأمين وسائل النقل والسكن والتغذية، وإعداد برنامج متكامل يشمل محاضرات علمية وورش عمل ومعامل، ويتضمن زيارات ميدانية لجهات مختلفة تعليمية وصناعية وإنتاجية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تُعنى بتطوير القدرات والمهارات الذاتية للطلاب الموهوبين، ومبادرة تطوعية للطلاب تغرس قيم البذل والعطاء في نفوس الموهوبين.. كما خصصت أوقات مسائية لمزاولة الرياضة كالسباحة وكرة القدم.
وبيّن "العماري" أن برنامج موهبة الإثرائي بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، يقدم للموهوبين والموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية وفكرية وشخصية متقدمة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ستنعكس على قدراته وتحدد مساره العلمي مستقبلًا.