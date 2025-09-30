وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة إصدار الوكالة لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال

وأكدت الوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تقديم حلول رقمية، تُسهم في تيسير تعاملات قطاع الأعمال، كما تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونيًا بخطوات ميسّرة وعلى مدار الساعة.