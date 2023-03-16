"فنتك السعودية" تُعزِّز منظومة التقنية المالية في المملكة

أعلنت مبادرة "فنتك السعودية"، التي أطلقها البنك المركزي السعودي "ساما"، بالتعاون مع هيئة السوق المالية؛ توقيعَ 12 مذكرة تفاهم؛ سبع مذكرات منها في الأمن السيبراني، وإطلاق ثلاث مبادرات.
جاء ذلك على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي تختتم أعماله، اليوم الخميس، في الرياض؛ لدعم منظومة شركات التقنية المالية في المملكة، من حيث تعزيز قدراتها ومهارات منسوبيها.
وأكّد المدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" نزار الحيدر، أهمية مذكرات التفاهم الموقعة والمبادرات التي تمت بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والأكاديميات التقنية على المستويين المحلي والدولي، التي تهدف في مجملها العام إلى جعل المملكة مهدًا للابتكار ومركزًا عالميًّا لمنتجات وخدمات التقنية المالية، فضلًا عن تحفيز القطاع، بما يُعزّز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وقال "الحيدر": إن المبادرات والاتفاقيات تُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، واستراتيجية التقنية المالية، من حيث الإسهام في زيادة عدد شركات التقنية المالية، خصوصًا الناشئة منها، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في هذا القطاع المحوري، وتغذية المحتوى العربي بمواد متخصصة عن قطاع التقنية المالية.
وسيتم إدراج تسع شهادات مهنية احترافية معتمدة مطلوبة للتقديم على وظائف شركات التقنية المالية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتمكين الشركات العاملة في القطاع، ودعم الكوادر الوطنية من الجنسين بالمهارات التطبيقية والمعرفية اللازمة.
كما ستُطلق "فنتك السعودية" بالشراكة مع جامعة هونج كونج للعلوم التقنية؛ أولَ دورة افتراضية تُقدم باللغة العربية على الإنترنت، بعنوان "مقدمة في التقنية المالية".
وخلال مؤتمر القطاع المالي، فتحت "فنتك السعودية" البابَ للشركات الناشئة الراغبة بالتسجيل في النسخة الثالثة من برنامج "مسرعة فنتك"، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، كجزء من أنشطة دعم رواد الأعمال في التقنية المالية.
ويهدف تنوع مذكرات التفاهم إلى تعزيز حضور شركات التقنية المالية في منظومة الاقتصاد الوطني؛ ومن ذلك: التعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لتمكين التقنيات المالية.
فيما تهدف الاتفاقية الموقعة مع مركز "أرامكو" السعودية لريادة الأعمال "واعد"؛ إلى دعم النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع فيزا "VISA" العالمية؛ لدعم التقنيات المالية والابتكار في السعودية، ويتضمّن ذلك شراكتها الاستراتيجية معها في دعم مبادرة مراكز "فيزا" للابتكار، ومسابقة "فيزا في كل مكان" العالمية، التي تهدف إلى تحفيز الابتكار لدى شركات التكنولوجيا المالية.
ومن أجل تقديم خدمات مجانية لشركات التقنية المالية في المملكة، جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين؛ الأولى متخصّصة في توفير واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة والبيئة التجريبية، والثانية متخصصة في التحقق من الهوية ومصادقة المستخدم، ومساعدة الشركات على مكافحة الاحتيال، ومن المُقرر أن توفّرا وصولًا مجانيًّا إلى "البيئة التجريبية"، واشتراكًا مجانيًّا لمدة عام كامل لشركات التقنية المالية.
وأيضًا لتعزيز قدرات الأمن السيبراني لدى خدمات ومنتجات شركات التقنية المالية في المملكة، وقّعت مذكرة تفاهم مع سبع جهات متخصصة في أمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية؛ لتقديم أسعار مُخفضة لشركات التقنية المالية السعودية، بما يضمن استدامتها في تقديم خدماتها ومنتجاتها لأصحاب المصلحة المباشرين.