"فنتك السعودية" تُعزِّز منظومة التقنية المالية في المملكة

ومن أجل تقديم خدمات مجانية لشركات التقنية المالية في المملكة، جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين؛ الأولى متخصّصة في توفير واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة والبيئة التجريبية، والثانية متخصصة في التحقق من الهوية ومصادقة المستخدم، ومساعدة الشركات على مكافحة الاحتيال، ومن المُقرر أن توفّرا وصولًا مجانيًّا إلى "البيئة التجريبية"، واشتراكًا مجانيًّا لمدة عام كامل لشركات التقنية المالية.