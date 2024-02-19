محليات

بالمرصاد.. القبض على مواطن بجدة لترويجه "الإمفيتامين المخدر"

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته لجهة الاختصاص
بالمرصاد.. القبض على مواطن بجدة لترويجه "الإمفيتامين المخدر"

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جدة
الإدارة العامة للمجاهدين
مادة الإمفيتامين المخدر

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