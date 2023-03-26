تعرف على الطريقة الصحيحة للإفساح لسيارات الإسعاف في مختلف المسارات

نبهت هيئة الهلال الأحمر السعودي، لدخول نظام رصد المخالفات المرورية على عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف حيّز التنفيذ والالتزام، ابتداءً من يوم أمس.
ونشرت الهيئة، طريقة المحايدة بالمركبة لسيارة الإسعاف حال الطوارئ داخل الطريق، حيث يلزم المركبة الانتقال إلى المسار الأيمن وفسح الاتجاه الأيسر للطريق المكون من اتجاه واحد، وفي الطريق المكون من مسارين يلزم المركبات في المسارين المحاذاة يمينًا وشمالاً وترك الوسط لسيارة الإسعاف.
أما في الطريق المكون من ثلاثة مسارات أو أكثر فيجب على المركبات بالمسار الأيمن والأوسط الانتقال إلى أقصى اليمين، والمركبات بالمسار الأيسر الانتقال إلى أقصى اليسار.