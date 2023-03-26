تعرف على الطريقة الصحيحة للإفساح لسيارات الإسعاف في مختلف المسارات

ونشرت الهيئة، طريقة المحايدة بالمركبة لسيارة الإسعاف حال الطوارئ داخل الطريق، حيث يلزم المركبة الانتقال إلى المسار الأيمن وفسح الاتجاه الأيسر للطريق المكون من اتجاه واحد، وفي الطريق المكون من مسارين يلزم المركبات في المسارين المحاذاة يمينًا وشمالاً وترك الوسط لسيارة الإسعاف.