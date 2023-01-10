طيران ناس "شريك الطيران" في "إكسبو الحج 2023" بالتوزاي مع توسع عملياته لخدمة الحجاج المعتمرين

وصُنف طيران ناس ضمن أفضل أربع بيئات عمل في المملكة للعام 2022، وفقًا للمسح السنوي الذي أجرته مؤسسة "بيست بليس تو وورك" العالمية، كما فاز بجائزة "سكاي تراكس" العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، التي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط"، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.