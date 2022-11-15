"ماطرة جديدة" تواعد السعودية و3 نصائح.. قراءة في "أجواء 96 ساعة مقبلة"

تشير مخرجات الخرائط الجوية، إلى أن حالة ماطرة جديدة يُتوقع أن تؤثر على أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة، اعتبارًا من اليوم، تجلب الأمطار للعديد من المناطق، وتترافق بتساقط زخات من البرد قد يكون كثيفًا أحيانًا مع نشاط في الرياح الهابطة.
ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على كل من السعودية، بالإضافة للعراق والكويت، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًّا من الشمال والشمال الغربي بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب، واستجابة فعالة لمنخفض البحر الأحمر واندفاع تيارات مشبعة بالرطوبة في طبقات الجو المختلفة؛ ويعني ذلك توافر العديد من الظروف الجوية لتَشكّل سحب رعدية تشمل أنحاء واسعة من شمال ووسط المملكة.
كما يُتوقع أن تبدأ الحالة الماطرة تدريجيًّا اليوم، لتشمل أجزاء متفرقة من شمال غرب المملكة؛ بما في ذلك أجزاء من تبوك والجوف؛ خاصةً الأجزاء الجنوبية من المنطقتين والحدود الشمالية، بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة؛ بما في ذلك العاصمة المقدسة.. ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة وغزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد؛ مما قد يتسبب في جريان السيول في بعض المناطق.
ويشير المختصون إلى أن الاضطرابات الجوية تشتد يوم الأربعاء لتشمل أجزاء عديدة من شمال ووسط المملكة؛ بما في ذلك الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة، ومترافقة بتساقط البرد؛ مما يتسبب في جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول المفاجئة، كما تُصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح.. وتشمل الأمطار بشكل متفرق أجزاء من الجوف وتبوك خاصةً الأجزاء الجنوبية من المنطقتين، ولا يُستبعد أن تتكاثف بعض السحب الركامية في وسط البحر الأحمر وقد تؤثر على بعض المناطق الساحلية بشكل متفرق.
أما يومي الخميس والجمعة؛ فيُتوقع أن تتركز فرص الأمطار على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية بما في ذلك حفر الباطن وأجزاء من الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء والقصيم وحائل، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الأحياء ومترافقة بتساقط البرد؛ مما يتسبب في جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول المفاجئة، كما تصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح؛ مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف غارية بشكل محلي ومؤقت، بحسب موقع "طقس العرب".
يُنصح في هذه الأجواء بـ3 نصائح هي: "الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب ومجاري السيول، والانتباه إلى ارتفاع نسبة الغبار بالأجواء نتيجة العواصف الغبارية التي تحدث بشكل مؤقت والناتجة عن الرياح الهابطة المرافقة للسحب الرعدية، والانتباه لخطر حدوث الصواعق والعواصف الرعدية الشديدة بالاحتماء داخل المباني مع تثبيت المقتنيات الخارجية خشية هبات الرياح القوية أثناء مرور وتشكل الغيوم الرعدية".
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد نَشر في وقت سابق اليوم، تقريرًا حول استمرار تأثر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق؛ حيث يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد ابتداءً من اليوم وحتى يوم السبت المقبل.