"ماطرة جديدة" تواعد السعودية و3 نصائح.. قراءة في "أجواء 96 ساعة مقبلة"

ويشير المختصون إلى أن الاضطرابات الجوية تشتد يوم الأربعاء لتشمل أجزاء عديدة من شمال ووسط المملكة؛ بما في ذلك الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة، ومترافقة بتساقط البرد؛ مما يتسبب في جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول المفاجئة، كما تُصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح.. وتشمل الأمطار بشكل متفرق أجزاء من الجوف وتبوك خاصةً الأجزاء الجنوبية من المنطقتين، ولا يُستبعد أن تتكاثف بعض السحب الركامية في وسط البحر الأحمر وقد تؤثر على بعض المناطق الساحلية بشكل متفرق.