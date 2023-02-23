"غريفيث": منتدى الرياض الإنساني حقق نجاحًا بحثيًا وعلميًا وتنظيميًا

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة.