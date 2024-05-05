"عطاء التعليمية" تدشن المبنى المطور للمرحلة الثانوية بمدارس الرواد بالرياض

من جهته، ذكر الدكتور محمد آل حسين مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أن الدعم الذي تقدمه وزارة التعليم، ممثلة في وزيرها نرى ثماره في افتتاح هذا المبنى، مبينًا أن مدارس شركة عطاء بها أكثر من 44 ألف طالب وطالبة، وقد حقق بعض طلابها ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية، والآمال معقودة عليهم وأمثالهم من الطلاب في جميع أرجاء المملكة لتحقيق الإنجازات على المستويات العالمية، قائلًا: "إننا مقبلون على مسابقات وطنية فيما يتعلق بـ (نافس) وبعدها سيكون أبناؤنا الطلاب على موعد مع مسابقات دولية كبيرة".