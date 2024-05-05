"عطاء التعليمية" تدشن المبنى المطور للمرحلة الثانوية بمدارس الرواد بالرياض

دشنت شركة عطاء التعليمية مبنى المرحلة الثانوية بنين في مدارس الرواد الأهلية بحي الازدهار بالرياض، وذلك في حفل كبير، حضره رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية م. طارق بن عثمان القصبي، والدكتور محمد آل حسين مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، وخالد عبدالهادي السهلي مدير مكتب التعليم الخاص بمنطقة الرياض، والرئيس التنفيذي للشركة د. فهد بن عبدالعزيز التويجري، إضافة إلى الأستاذ عبدالمحسن الزيد مدير عام مجمع الرواد بالازدهار.
وقدم م. طارق القصبي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على دعمها لمسيرة التعليم، الذي يعد الركيزة الأولى لتحقيق الطموحات، قائلًا: "إننا نسير وفق خطى القيادة ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتطوير التعليم ليكون رائدًا في المنطقة، حيث أصبحت المملكة وجهة تعليمية للعديد من دول المنطقة".
وأضاف "القصبي": إن المبنى الجديد إضافة قوية للعملية التعليمية، من حيث تطوير الفصول واستخدام الشاشات الذكية، وتحديث المعامل والمختبرات، مشيرًا إلى أن مدارس الرواد تستخدم الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية؛ حتى يتم مواكبة أحدث ما وصل إليه العلم لتخريج دفعات قادرة على التعامل مع تقنيات العصر الحديث.
وقال "القصبي": إن التعليم الأهلي يقوم بدور مهم في العملية التعليمية، حيث يسهم التعليم الخاص والأهلي والأجنبي بنسبة تتراوح من 18 - 20% من نسبة الطلاب في المملكة، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة د. فهد بن عبدالعزيز التويجري، على عراقة مدارس الرواد التي تأسست عام 1991م، ثم انضمت إلى منظومة شركة عطاء التعليمية عام 2010م، التي حرصت على تطوير بيئتها التعليمية وتطوير منشآتها لتكون بيئة تعليمية محفزة للطالب، حيث يعد مجمع مدارس الرواد الأهلية فرع الازدهار من أكبر المجمعات التعليمية مساحة في المملكة، إذ تبلغ مساحته 60.600م2، ويحتوي على 142 فصلًا دراسيًا للبنين والبنات في جميع المراحل الدراسية.
وأشار د. التويجري إلى أن المبنى الجديد تم تجهيزه بمعامل متطورة وبرامج تقنية غير مسبوقة، منها منصة التعليم الإلكتروني وتقنيات متقدمة لبناء المحتوى من قبل المعلم والطالب بأسلوب مشوق معزز بتقنيات الرسوم المتحركة والأبعاد الثلاثة وغيرها، وتطبيقات جوجل التعليمية، حيث تم بناء فصول تفاعلية بين مجموعات الطلبة والمعلمين، لتمكينهم من المهارات التقنية الحديثة، وبناء مجتمع جوجل التعليمي، هذا إلى جانب تقديم برامج ووسائل تعليمية معززة لرفع مؤشر تحصيل الطلاب في اختبارات القياس القدرات والتحصيلي.
وأضاف قائلًا: "لقد حرصت عطاء في استراتيجيتها تحسين رحلة ولي الأمر من خلال تطبيقات متطورة لخدمة أولياء الأمور منها تطبيق عطاء فويس، حيث يتم من خلاله إتاحة قنوات للتواصل باشتراطات تلبي احتياجات أولياء الأمور والمعلمين، ومن ثم ضبط عمليات التواصل من خلال قنوات رسمية للمجمعات متنوعة الخدمات، وتقديم بث مباشر لأولياء الأمور للتفاعل مع الأنشطة والفعاليات التي يشارك بها ابنائهم، وكذلك تطبيق عطاء لتتبع الحافلات، الذي يعزز معايير الأمن والسلامة لطلابنا حين انتقالهم في الحافلات المدرسية، ويمكّن ولي الأمر من خلال جواله تتبّع أبنائه خلال رحلة الحافلة من المنزل إلى المدرس والعكس، وتطبيق التسجيل والدفع الإلكتروني".
وشدد د. التويجري على أهمية المنصات والبرامج التفاعلية للطلبة ومنها منصة برافو، التي تعزز اللغة العربية أكاديميًا ولغويًا للطلبة، إضافة إلى إتاحة فرصة التعلم بالترفيه واللعب بالتحفيز والقصص والرسومات الجاذبة للطلاب بكل مرحلة، هذا إلى جانب تقديم برامج ووسائل تعليمية لرفع مؤشر تحصيل الطلاب في اختبارات القياس الداخلية والخارجية محليًا ودوليًا، إضافةً لبرنامج الرياضيات الذهنية، الذي يعزز مهارات الرياضيات الذهنية للطلبة، وتعزيز الذاكرة الرقمية والخيال لهم على أيدي مدربين معتمدين، إضافة لرفع مهارات الإدراك وتعزيز الثقة بالنفس، ودعمهم في المشاركات الدولية والتنافس بمسابقات الحساب الذهني.
من جهته، ذكر الدكتور محمد آل حسين مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أن الدعم الذي تقدمه وزارة التعليم، ممثلة في وزيرها نرى ثماره في افتتاح هذا المبنى، مبينًا أن مدارس شركة عطاء بها أكثر من 44 ألف طالب وطالبة، وقد حقق بعض طلابها ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية، والآمال معقودة عليهم وأمثالهم من الطلاب في جميع أرجاء المملكة لتحقيق الإنجازات على المستويات العالمية، قائلًا: "إننا مقبلون على مسابقات وطنية فيما يتعلق بـ (نافس) وبعدها سيكون أبناؤنا الطلاب على موعد مع مسابقات دولية كبيرة".
من ناحيته، أوضح مدير عام مجمع الرواد بالازدهار عبدالمحسن الزيد أن المبنى الجديد يمثل علامة فارقة في تطوير البنية التحتية لمدارس الرواد، حيث يسهم في تعزيز العملية التعليمية وتحقيق الأهداف في الأوقات المحددة لها، مبينًا أن المدارس حققت إنجازات كبيرة في المسابقات المحلية والدولية.
وأضاف "الزيد" أن هذه السنة تعد سنة استثنائية، حيث شمل التطوير جميع البنية التحتية للمدارس، بدءًا من المدارس الابتدائية، وفصول الشراكة مع موهبة، والملاعب، إضافة إلى المدرسة البريطانية.
وبدوره عبّر مدير مكتب التعليم الخاص بمنطقة الرياض خالد عبدالهادي السهلي، عن سعادته بإنجاز هذا المبنى، مشيرًا إلى أن مكتب التعليم الخاص شريك أساسي وفاعل في دعم خطط التطوير التي تقوم بها الشركات التعليمية، حيث يبدأ التعاون بالخطة التنفيذية لتطوير المرافق، وهي مجرد أراض بيضاء، وانتهاءً بالاحتفالات التي يتم فيها تدشين المنشآت التعليمية.
وأوضح "السهلي" أن رؤية المملكة التي يقودها سمو ولي العهد، جعلت التعليم أهم مستهدفاتها، مبينًا أن المملكة مقبلة على انفتاح في العملية التعليمية يقودها وزير التعليم، ضمن الهيكلة الجديدة وقرارات التمكين في إتاحة المجال للعديد من المؤسسات؛ لممارسة الكثير من الأنشطة والبرامج التعليمية، ومنح هذه الكيانات الحرية في تشكيل هياكلها ويومها الدراسي.
إلى ذلك، عبّر عدد من أولياء أمور طلبة مدارس الرواد عن سعادتهم بتطوير مباني المدارس، بما يحقق الطموحات، ويواكب التطورات الذي تشهده العملية التعليمية في كل المراحل.