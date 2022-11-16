مبادرة السعودية الخضراء تسلّط الضوء على جهود المملكة لحماية التنوع البيولوجي

وتشمل أهم المشاريع صندوقًا بقيمة 25 مليون دولار لتمويل جهود الحفاظ على النمر العربي المهدد بالانقراض، ومن المقرر افتتاح المزيد من مراكز التكاثر في محمية شرعان الطبيعية بحلول عام 2024، بهدف إعادة هذه الأنواع النادرة إلى جبال العلا، كما أن هناك مشروعًا تجريبيًّا بالتعاون مع شركة "السودة للتطوير" لإعادة إطلاق الوعل النوبي في جبال عسير؛ حيث من المقرر إطلاق أول قطيع في المناطق البرية هذا الشهر، وزيادة أعداد المها العربي في المملكة؛ حيث يعتبر المها العربي أول نوع يتغير تصنيفه من منقرض في الطبيعة إلى نوع ضعيف، وذلك نتيجة جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إطلاق مجموعات مكتفية ذاتيًّا من المها في المناطق البرية في المملكة.