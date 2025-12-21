السعودية الأولى إقليميًا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025

ويأتي هذا التفوق في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة "سدايا"، لتمكين المملكة من التحول إلى اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.