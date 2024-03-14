مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق معرضًا للمصاحف المذهبة وتبرز جماليات الفنون الإسلامية

وقال ابن معمر: نحن المسلمين نفخر بالحضارة الإسلامية وبعلومها وثقافتها الإنسانية، وبإنجازات العلماء المسلمين في كل مكان، وأعظم هذه الإنجازات أن القرآن الكريم ظل محفوظًا في كل المراحل سواء كان عبر ما تم من تدوينه في أوائل الإسلام، وما أُنجز من جمع القرآن أعظم إنجاز في الحضارة الإسلامية أن القرآن الكريم محفوظ في الصدور، فهذا هو السر العظيم في استمرارية الحفاظ على القرآن الكريم، وكان بكل فترة من فترات العالم الإسلامي هناك بصمات رائعة في العمران والزخرفة والفنون والخطوط، وكانت إبداعات الخطاطين لها مساهمة كبيرة جدًا في أن تحول الخطوط والكتابة إلى لوحات عظيمة جدًا، وأن قيمة هذا المعرض تكمن في إلقاء الضوء على فنون الزخرفة والتذهيب، وتنميق المصاحف الشريفة بمختلف مدارسها، والتعريف بها بوصفها فنًا من الفنون الإسلامية البارزة، وإيضاح أهمية التذهيب والزخرفة في مصاحبة كتابة المصاحف الشريفة ونسخها عبر العصور، والتعريف بجماليات وإبداع هذه التشكيلات والتشجيرات المستوحاة من عناصر الفن الإسلامي.