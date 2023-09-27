"الخريف" يبحث مع وزير الصناعة البحريني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

يذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى مملكة البحرين خلال عام 2022 بلغت 7 مليارات ريال، في حين بلغت الواردات 9.8 مليارات ريال خلال العام نفسه، وأسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل 13 مشروعًا صناعيًّا بقيمة 1,5 مليار ريال.