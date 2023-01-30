"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح وأتربة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير والشرقية والقصيم وجازان).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة، وتستمر حتى الساعة الثالثة من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الجموم والطائف والعرضيات وأضم وميسان حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة خليص ورابغ والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، وتشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيول مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والفوارة والمذنب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.