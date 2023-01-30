"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح وأتربة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة خليص ورابغ والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، وتشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.