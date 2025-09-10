الروائي الروسي "غيلاسيموف": الأدب لاستكشاف سر الإنسان.. والخيال العلمي جسر بين العلم والقيم الإنساني

وعن رؤيته الشخصية للمستقبل، قال غيلاسيموف:“أحلم بمجتمع يعيش على الوعي التعاقدي، تُحل فيه النزاعات عبر الدبلوماسية والقانون، ويستطيع الناس أن يثقوا ببعضهم البعض دون خوف، ليس كواجب، بل كحاجة إنسانية أساسية”. ويشرح غيلاسيموف أن الموهبة والقدرة على الإقناع الأدبي هما أبرز ما يبحث عنه في الأعمال المرشحة، إضافة إلى “قوة وحيوية الأفكار العلمية، والصراع الدرامي المثير، والخيارات المستحيلة التي تواجه الأبطال”.