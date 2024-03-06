عددهم 250 شخصًا.. سفارات المملكة تقيم حفل توديع لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج

نفّذ عدد من سفارات المملكة حفل توديع للأشخاص المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1445هـ، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبالغ عددهم 250 شخصًا يمثلون الدفعة الرابعة والأخيرة من العدد الكلي البالغ ألف شخص لهذا العام الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استضافتهم، وذلك بحضور عدد من السفراء ومديري الملحقيات الدينيّة ومسؤولي السفارات في هذه الدول.