عددهم 250 شخصًا.. سفارات المملكة تقيم حفل توديع لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج
نفّذ عدد من سفارات المملكة حفل توديع للأشخاص المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1445هـ، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبالغ عددهم 250 شخصًا يمثلون الدفعة الرابعة والأخيرة من العدد الكلي البالغ ألف شخص لهذا العام الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استضافتهم، وذلك بحضور عدد من السفراء ومديري الملحقيات الدينيّة ومسؤولي السفارات في هذه الدول.
وعبّر ضيوف البرنامج من الدفعة الرابعة الذين ينتمون لـ 17 دولة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة الكريمة، مشيرين إلى أن المملكة سباقة لكل عمل يخدم الإسلام والمسلمين، وأن هذا البرنامج هو أحد الأعمال المباركة المتعددة التي تقوم بها الذي يستفيد منها المسلمون في كل مكان.
ونوهوا بالخدمات المتميزة والمتكاملة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حتى يتمكنوا من أداء العمرة بكل يسر وسهولة ومن ثم العودة لبلادهم سالمين.