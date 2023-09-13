"ابن سعيد" يلتقي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في البحرين

التقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في مكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرياض، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين الشقيقة غانم بن فضل البوعينين.
ورحّب بن سعيد بالوزير والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والشعبين الشقيقين.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبخاصة تعميق التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بما يعزز الارتقاء بالعمل البرلماني في البلدين الشقيقين الذي يشهد تطورًا مستمرًا من حيث الأداء والتشريعات.
وحضر اللقاء سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي آل خليفة والوفد المرافق لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين الشقيقة.