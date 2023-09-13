"ابن سعيد" يلتقي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في البحرين

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبخاصة تعميق التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بما يعزز الارتقاء بالعمل البرلماني في البلدين الشقيقين الذي يشهد تطورًا مستمرًا من حيث الأداء والتشريعات.