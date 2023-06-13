وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية: نظام الإنذار المبكر "ضرورة مُلحة"

ويعد الغرض الأساسي من الوثيقة، هو تطوير وتحديث آلية الإنذار المبكر من الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، بناءً على حقه السيادي في تشريع أنظمة الأرصاد في المملكة العربية السعودية، والتي من شأنها توضيح الصلاحيات والمسؤوليات لتطبيق آلية الإنذار، في شراكة مع جميع الجهات المستفيدة في التحذير من الظواهر الجوية، ما يقلل بمشيئة الله، من التعرض للخسائر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.