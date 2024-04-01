"مسام" ينتزع 513 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2024م، من انتزاع 513 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و86 لغمًا مضادًا للدبابات، و420 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة.