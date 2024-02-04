"الداخلية" تستعرض خطط تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

تستعرض وزارةُ الداخلية خططَها في تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية، وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024م في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار "مقدام".