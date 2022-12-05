ترقب لإقرار الميزانية وتسجيل فوائض في ميزانيات 22 و23

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، في البيان التمهيدي، يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال، فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحــو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة.