ترقب لإقرار الميزانية وتسجيل فوائض في ميزانيات 22 و23

ينتظر أن تعلن موازنة السعودية 2023 خلال أيام قليلة، في جلسةٍ استثنائية يعقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية، كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، في البيان التمهيدي، يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال، فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحــو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة.
وتشير التقديرات إلى أن ميزانية السنة المالية الحالية 2022 يُتوقع أن تسجّل فائضاً يبلغ 90 مليار ريال.